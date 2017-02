KV Mechelen kan dit seizoen niet meer rekenen op Kolovos

Mechelen - KV Mechelen-aanvaller Dimitris Kolovos heeft zaterdag tijdens de competitiewedstrijd van de 27e speeldag in de Jupiler Pro League tegen Lokeren de voorste kruisbanden van zijn rechterknie afgescheurd, zo bevestigden de resultaten van een scan. Dat maakte KV Mechelen maandag bekend.

Dinsdag gaat de 23-jarige Griek op consultatie bij een specialist. “In overleg met zijn Griekse club Olympiakos zullen hij en KV Mechelen dan beslissen over het hoe, waar en wanneer van een operatie”, klinkt het in de mededeling van de Mechelaars. “Sowieso zal Dimitris Kolovos dit seizoen niet meer in actie komen: de revalidatie na een dergelijk kruisbandletsel duurt zes tot acht maanden.”

Kolovos had tegen Lokeren na 25 minuten de 2-0 op het bord gezet, enkele minuten later moest hij naar de kant. De Griekse aanvaller wordt door KVM tot het einde van het seizoen gehuurd van Olympiakos. Achter de Kazerne was hij dit seizoen al goed voor zes doelpunten en drie assists. De Griek was dan ook een belangrijke schakel in het elftal van Yannick Ferrera, dat op drie speeldagen voor het einde van de reguliere competitie nog steeds in de running is voor een eerste deelname aan Play-off I. Malinois heeft wel nog een zwaar programma met verplaatsingen naar Standard (26/02) en AA Gent (12/03) en een thuiswedstrijd tegen vicekampioen Anderlecht (04/03).