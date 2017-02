Dit liedje brengt elke baby aan het lachen

Of dat is toch de bedoeling. Het werd gecreëerd door Caspar Addyman, een specialist in kinderontwikkeling, en muziekpsychologe Lauren Stewart in opdracht van de Britse babyvoedingsproducent Cow & Gate. Zij analyseerden de bestaande wetenschappelijk bewijzen van welke muziek baby's blij maakt en goten het samen met artieste en Grammy-winnaar Imogen Heap in een kindvriendelijke pophit.

Het melodietje moest daarbij aan enkele belangrijke voorwaarden voldoen: het moest simpel en repetitief zijn, er moesten heel wat dynamische geluidjes inzitten om de aandacht van de baby vast te houden, uptempo zijn op het ritme van de hartslag van de baby, gezongen worden door een vrouw en dan nog eens idealiter opgenomen worden in aanwezigheid van een baby.

Een hele boterham dus. "Maar het geheim zat hem vooral in het feit dat het liedje wat onnozel en sociaal moest zijn", vertelt Addyman. Bovendien vroegen ze in een enquête aan ouders welke geluidjes hun kinderen deden lachen. De meest populaire antwoorden zoals 'beep beep' en 'wheeeee' haalden uiteindelijk het liedje.

En dan rest enkel de vraag: brengt het ook jouw kindje aan het lachen?