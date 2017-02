Houtlaan even afgesloten door vrees voor obus in berm

Wijnegem - De Houtlaan in Wijnegem is weer vrijgegeven nadat even werd gevreesd dat een obus of ander springtuig in de berm lag. De straat was een tijdje in beide richtingen afgesloten tussen de Merksemsesteenweg en het kanaal.

Beneden aan de brug over het Albertkanaal, richting Schilde, waren snoeiwerkzaamheden bezig. Daarbij is een projectiel gevonden waarvan even werd gedacht dat het een obus was. Bij nader onderzoek bleek het een ongevaarlijk voorwerp te zijn. Politie en brandweer sloten even de baan af, maar die werd rond 15.30u weer vrijgegeven.