Deze doorzichtige kajak laat je ook van de onderwaterwereld genieten

Op zee of op een rivier kajakken is net nog iets leuker geworden dankzij de 'crystal kayak'. Dit doorzichtige bootje staat toe dat je tijdens het peddelen ook te zien krijgt wat er zich allemaal onder je afspeelt in de onderwaterwereld.

Hou je van heerlijk ronddobberen in een kajak op vakantie? Dan heb je daar binnenkort misschien nog iets meer zin in want The Crystal Kayak Company bedacht een variant die helemaal doorzichtig werd gemaakt. Zo kun je meekijken hoe de vissen onder je door zwemmen of werp je een blik op prachtige koraalriffen. Niet meteen nuttig als je de Lesse of de Ourthe in ons land wil afvaren, maar wel ideaal voor tropische bestemmingen dus.

Wie er zich zelf eentje wil afschaffen, moet daarvoor ongeveer 1.400 euro neertellen.

In dit filmpje varen ze rond in Bimini, een eilandengroep die deel uitmaakt van de Bahama's:

In dit filmpje zie je de dolfijnen meezwemmen: