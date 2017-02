Werken aan skipiste Aspen schieten goed op

De afbraak in november vorig jaar. Foto: WAS

Wilrijk - Bij skiclub Aspen aan de Moerelei in Wilrijk zitten de werken op schema. Eind vorig jaar werd de dertig jaar oude skipiste afgebroken. In de plaats komt een indoor skipiste van 240 meter lang en 50 meter breed. Daarmee wordt zij de grootste in het land én de eerste in de provincie Antwerpen met echte sneeuw.

De zogenaamde eerste steen van de skipiste is gelegd, al ging het bij de skipiste eerder om een boek. Iedereen kon een boodschap in een boek schrijven en dat boek wordt dan in het districtshuis van Wilrijk bewaard om later opnieuw te lezen. De funderingen en de pilaren van de piste zijn ook al aanwezig en daarmee liggen de werken op schema.

Vanaf november 2017 moet de nieuwe piste operationeel zijn en toegankelijk voor het publiek. Later komen er ook faciliteiten voor andere sportactiviteiten als klimmen, boulderen, een hoogteparcours en ruimte voor wellness en fitlabs.