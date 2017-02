Smits heeft zijn tripel beet en pakt zilver in laatste manche in L.A.

Seppe Smits heeft zondagnacht in Los Angeles in de derde en laatste manche van de Air & Style Series een tweede plaats behaald. Smits moest enkel de Canadees Maxence Parrot voorlaten en was na afloop heel enthousiast. “Het voelt fantastisch om een medaille te kunnen pakken op Amerikaanse bodem in één van de meest prestigieuze snowboardwedstrijden van het seizoen”, liet hij optekenen.

De Air & Style Series, drie snowboardwedstrijden big air, tellen niet mee als selectiewedstrijden voor de Spelen, maar staan bij de snowboarders hoog aangeschreven. Met alle toppers aan de start konden zowel Smits als De Buck zich zaterdag plaatsen voor de halve finales. De Buck blesseerde zich echter aan de enkel en kwam niet meer in actie in die halve finale.

Smits slaagde er zaterdag in zijn tripel te doen landen en tankte vertrouwen voor de finale die zondagnacht werd afgewerkt. Daar nam hij het op tegen drie Canadezen, twee Noren, een Zweed en een Amerikaan. Ook in de finale kwam Smits sterk voor de dag. Zijn eerste sprong (een backside tripel 1440 indy) was meteen goed voor 87.3 punten en een tweede plek in de tussenstand. Met een score van 75.3 voor zijn derde en laatste sprong gaf hij die podiumplaats niet meer uit handen.

Smits reageerde na afloop erg enthousiast op zijn tweede plaats. “In Quebec vorige week was ik nog ontgoocheld omdat ik mijn tripel niet had kunnen landen. Dat heeft me toen een podiumplaats gekost. Maar hier in L.A. voelde het vanaf de eerste trainingsruns erg goed aan. De jump lag me wel. Elke tripel die ik probeerde heb ik geland. Het voelt fantastisch om een medaille te kunnen pakken op Amerikaanse bodem in één van de meest prestigieuze snowboardwedstrijden van het seizoen.”