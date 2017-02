Antwerpen -

Wie maandagmiddag in het station Antwerpen-Centraal passeert, krijgt daar mogelijk een heerlijke gehaktbal voorgeschoteld. Wim Ballieu, kok van Balls & Glory, staat de hele dag achter zijn fornuis in de hal op het gelijkvloers. Ballieu bakt zoveel mogelijk gehaktballetjes voor de voorbijgangers, of toch zoveel als mogelijk is met 700kWh aan groene energie. De gehaktballen worden vanaf 15.00 uur uitgedeeld.