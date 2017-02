Vriendin duwt man uit bed, maar ‘gesnurk’ blijkt doodsreutel

Omdat jonge mama Lisa (25) uit het Britse Ashington haar vriend ’s nachts hoorde snurken, duwde ze hem het bed uit. Toen ze daarop het licht aandeed, moest ze tot haar verschrikking vaststellen dat haar vriend overleden was aan een hartstilstand.

Lewis en zijn zoontje Tyler

Het Brugada-syndroom is een erfelijke hartziekte waarbij de elektrische prikkels in het hart verstoord zijn. Lisa Lee’s partner Lewis Little (25) had de zeldzame hartafwijking, maar volgens dokters was het risico op complicaties erg laag.

“Ze vertelden ons dat hij een lang en gelukkig leven zou leiden, maar een jaar na de diagnose is hij overleden”, getuigt Lisa aan de Britse krant The Sun. “Ik hoorde ’s nachts dat Lewis aan het snurken was dus duwde ik hem uit bed en vroeg ik hem op te houden. Toen voelde ik dat de lakens nat waren en wist ik dat er iets mis was. Ik deed het licht aan en zijn gezicht zag helemaal paars. Hij ademde niet meer.”

Lisa belde de ambulance, maar alle hulp kwam te laat. “In het ziekenhuis hebben ze hem doodverklaard. Achteraf heb ik vernomen dat het ‘snurkende’ geluid eigenlijk lucht was die uit zijn lichaam ontsnapte. Lewis’ dood heeft echt mijn leven verwoest - en dat van ons zoontje Tyler.”

De jonge mama is nu een petitie gestart om bij patiënten met het Brugada-syndroom een soort mini-defibrillator in te planten die het hart moet herstarten als het plots zou stilvallen. “Het had mijn man zijn leven kunnen redden. Het is een stille moordenaar, ik wil het gewoon onder de aandacht brengen en er alles aan doen om zulke drama’s te voorkomen.”

Lewis en Tyler