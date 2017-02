Antwerpse gemeenteraad vanavond in teken van mandaten-affaire

Antwerpen - Als het regent in Gent, dan druppelt het in Antwerpen. We hoorden het gezegde nog niet eerder, maar in dit geval gaat het wel op. In de nasleep van de Publipart-affaire rolden in de Arteveldestad al de koppen van Tom Balthazar en Siegfried Bracke, maar de schandaalwind rond riante vergoedingen voor bestuursmandaten bij intercommunales waaide ook over naar Antwerpen. Dat debat zal vanavond op de gemeenteraad ongetwijfeld fel gevoerd worden, maar er zijn uiteraard nog andere thema’s waarover gediscussieerd zal worden. Naar deze debatten kunnen we alvast uitkijken:

1. Vergoedingen voor bestuursmandaten bij intercommunales

De discussie over de vergoedingen die politici ontvangen voor bestuursmandaten bij intercommunales woedt momenteel volop. Het thema kwam in beeld toen Tom Balthazar verzaakte aan de rol van lijsttrekker van sp.a-Groen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in Gent, nadat bleek dat hij een zeer riante vergoeding ontving voor een zitje in de bestuursraad van Publipart. De thema van politici bij intercommunales werd plots met het vergrootglas bekeken en zo bleek dat Antwerps schepen Koen Kennis (N-VA) in Vlaanderen de mandatenkampioen is. Daarop wette de Antwerpse oppositie de messen, wat vanavond ongetwijfeld zal leiden tot hoogspanning op ’t Schoon Verdiep.

Groen-fractieleider Wouter Van Besien zal in navolging van de voorstellen die in Gent gedaan werden, vragen om volledige transparantie over alle mandaten (publiek en privaat) van de burgemeester en schepenen en de vergoedingen die daar tegenoverstaan. Van Besien zal ook pleiten voor een vergoedingsplafond.

Ook Anke Van dermeersch van Vlaams Belang zal vragen om volledige openheid rond bestuursmandaten in intercommunales. Zij wil een volledig zicht op de bedragen van zitpenningen die Antwerpse bestuurslui ontvangen

Peter Mertens, PVDA-fractieleider, zal zijn pijlen vooral richten op schepen Koen Kennis en zijn bestuursfuncties bij de intercommunales Inter-Regies en Intermixt. Wij hebben een sterk vermoeden dat het hier niet bij enkele vriendelijke vragen zal blijven. Mertens zal ook een motie indienen om een speciale themacommissie over transparantie en goed bestuur op poten te zetten.

Ook de vierde oppositiepartij sp.a zal zijn duit in het zakje doen. Toon Wassenberg zal schepen Koen Kennis aan de tand voelen over zijn voornemen om te werken aan het beperken van het aantal intercommunales. Wassenberg zal het eigen voorstel tot één groot afvalverwerkingbedrijf en één groot nutsbedrijf opnieuw op tafel gooien.

2. Studio 100 en het Arenazwembad

Afgelopen week protesteerden tientallen ouders en kinderen voor het behoud van het Arenazwembad in Deurne. Het stadsbestuur wil dat zwembad sluiten wanneer het nieuwe recreatieve zwembad aan de site Ruggeveld, ofwel Park Groot Schijn, opent. Eerder protesteerden honderden skiliefhebbers omdat ook de skipiste op de site zal moeten wijken voor het grote zwemcomplex.

Oppositiepartij PVDA heeft ernstige bedenkingen bij de plannen van het stadsbestuur en de mogelijke uitbating van het nieuwe bovenlokale zwembad door Studio 100. Peter Mertens en Dirk Van Duppen zullen N-VA-schepenen Ludo Van Campenhout en Rob Van de Velde vragen om het Arena-zwembad open te houden en laten renoveren.

3. Nieuw incident bij Umicore

De luchtvervuiling die werd veroorzaakt door de Umicore-fabriek in Hoboken kwam al uitvoerig aan bod tijdens de vorige gemeenteraad. Toen kreeg de kritische oppositie garanties van het stadsbestuur dat Umicore garanties had gegeven dat er maatregelen zouden worden genomen om de uitstoot in de loodraffinaderij in te dijken. Op 9 februari deed er zich echter een nieuw incident voor in de vestiging, waarbij er rook ontsnapte bij een schuimreactie die tot een verhoogde stofuitstoot leidde.

PVDA-raadsleden Peter Mertens en Mie Branders stellen zich ernstige vragen bij de garanties die werden gegeven door Umicore en willen de schepen daarmee confronteren. Mertens en Branders zullen schepen Nabilla Ait Daoud vragen welke stappen er gezet kunnen worden om van overheidswege korter op de bal te kunnen spelen.

Ook Groen-raadslid Freya Piryns zal de schepen vragen welke stappen er zullen genomen worden om zulke incidenten in de toekomst te voorkomen.