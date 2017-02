Het Dance Center in het Amerikaanse Philadelphia zette vorige week een ludieke actie op poten voor Valentijn. Meisjes mochten hun papa’s meebrengen naar de balletles voor een dansdate. Van een plié en relevé tot port de bras: de heren gaven het beste van zichzelf in een tutu om hun dochters blij te maken. De bijzondere bijeenkomst werd gefilmd door de BBC en gaan nu de hele wereld rond. Het videootje is op amper een week tijd al bijna twintig miljoen keer bekeken.