Kwik duikt deze week opnieuw onder nul, gladde wegen mogelijk

De lente is nog niet in het land. De komende dagen blijft het bewolkt en wordt er ook heel wat regen verwacht. In het weekend zal het kwik zelfs opnieuw onder de nul duiken.

Maandagmiddag blijft het grijs en nevelig met dikwijls regen of motregen. In de Ardennen zal het zicht beperkt worden door lage wolken en mist. Op het einde van de dag wordt het tijdelijk wat droger in het westen van het land. Het is wel zacht met maxima tussen 6 en 8 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen 9 en 12 graden elders in het land.

Maandagnacht en ook dinsdag vertoont het weerbeeld geen verandering. Het wordt zwaarbewolkt weer met regelmatig wat regen. Woensdag en donderdag valt er eveneens regelmatig regen en het gaat ook onstuimig tot stormachtig waaien.

Vriezen

Vrijdag is het wisselend bewolkt. De wind zal wat gaat liggen, maar het weertype blijft een buiig karakter hebben. In de hoger gelegen gebieden kunnen de buien soms vergezeld zijn van winterse neerslag. Er is kans op een donderslag. De maxima liggen tussen 1 en 7 graden. In de nacht van vrijdag op zaterdag kan het op vele plaatsen vriezen doordat de hemel wat meer openbreekt. Op de wegen kan het dan plaatselijk glad worden.

Zaterdagochtend is het aanvankelijk nog vrij rustig weer, waarna de kans op (soms hevige) neerslag weer toeneemt tot en met ten minste het begin van volgende week. Het wordt vrij zacht.