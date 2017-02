Bracke treedt af als fractieleider van N-VA in Gent, Sleurs volgt hem op

Siegfried Bracke treedt af als fractieleider van de N-VA in Gent. Hij zal ook de partijlijst niet trekken bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Dat heeft hij maandag bekendgemaakt op een persconferentie. Elke Sleurs stopt als staatssecretaris om kandidaat-burgemeester te worden in Gent.

Siegfried Bracke nam als eerste het woord tijdens de persconferentie maandagochtend. “Er is de voorbije dagen heel veel geschreven over mijn mandaat bij Telenet”, begon hij. “Veel daarvan leeft op gespannen voet met de waarheid. Zo dateert mijn laatste factuur van Telenet van 2014, het jaar waarin ik Kamervoorzitter geworden ben. Als Kamervoorzitter heb ik dus geen euro meer bijverdiend. Meer nog: ik ben naar alle waarschijnlijkheid de eerste Kamervoorzitter die niet bijverdiende in de privé.”

Bracke heeft naar eigen zeggen “van het weekend” gebruikgemaakt om na te denken over de toekomst van de partij en van zijn stad Gent. “Via framing en perceptie heeft men mijn geloofwaardigheid gesloopt”, aldus Bracke. “Het is erg moeilijk om je daartegen te verzetten, nog veel moeilijker om dat erna weer op te bouwen. Daarom ben ik tot de conclusie gekomen dat het voor mij in de gegeven omstandigheden onmogelijk is om nog lijsttrekker te zijn in Gent. Ik zal ook terugtreden als fractieleider in Gent.”

Elke Sleurs

“Het is belangrijk dat Gent een gezicht heeft”, vervolgde Bracke. “Gent heeft nood aan verandering. Dat is misschien wel het understatement van het jaar. N-VA moet en kan die verandering brengen. Met een gezicht. En daarom heb ik gevraagd aan Elke (Sleurs, nvdr.) om mij op te volgen. Ik zal haar bijstaan in een ondersteunende rol.”

Elke Sleurs heeft de opdracht aanvaard en wordt daarmee voorlopig de enige vrouwelijke lijsttrekker in Gent. Ze liet op de persconferentie weten dat ze haar mandaat als staatssecretaris stopzet. Ze was verantwoordelijk voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Grootstedenbeleid en Wetenschapsbeleid. Sleurs wil zich echter “volledig concentreren op Gent”.

PubliPart

Siegfried Bracke kwam vorige week zwaar onder vuur te liggen na het losbarsten van de PubliPart-affaire. Daarin leken eerst de Gentse socialisten de boeman. Toen uitlekte dat de Gentse schepen Tom Balthazar (SP.A) royaal bijverdiende als bestuurslid van de vennootschap PubliPart, was Bracke de eerste om zwaar uit te halen naar “de graaicultuur” van de Gentse socialisten, die hij verweet even erg te zijn als de Luikse PS.

Zijn uithaal naar de socialisten kwam echter als een boemerang terug in zijn gezicht nadat bleek dat hij als Kamervoorzitter niet alleen de best betaalde politicus van het land is, maar daarnaast ook nog bijklust als adviseur van het privébedrijf Telenet. Terwijl alle politieke partijen ineens pleitten voor totale openheid over alle politieke mandaten en de bijhorende vergoedingen, bleef Bracke weigeren om te vertellen hoeveel hij kreeg als adviseur van Telenet.

Het was de Gentse burgemeester Daniel Termont die in een druk bijgewoonde speciale gemeenteraad openbaar maakte dat het om 12.000 euro ging en in Brackes gezicht slingerde dat “hij godverdoeme hetzelfde deed als wat hij de socialisten verweet”. Nog geen twee uur later zag Bracke zich verplicht om zijn ontslag als adviseur van Telenet in te dienen.