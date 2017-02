Hele buurt spaart mee voor therapie zieke Thorben (4)

Schelle - Hun zoon gaat als een plant door het leven door een zware hersenbeschadiging bij zijn geboorte. Toch koesteren Mano Janssen en Vicky Herbos uit Schelle sinds kort hoop dat Thorben (4) ooit iets van zijn leven zal kunnen maken. Met dank aan massale steunacties uit de hele streek kunnen ze hem binnenkort op Curaçao de peperdure dolfijnentherapie laten volgen die zijn aandoeningen draaglijker maken.

“Hij is al vier jaar, maar nog steeds slapen we met een babyfoon naast ons bed. De deurbel staat af, omdat hij die niet kan verdragen. Eén van ons moet voortdurend met hem bezig zijn. We verafschuwen ...