Dessel - Tom Boonen neemt na Parijs-Roubaix, op 9 april, afscheid van zijn wielercarrière. Speciaal daarom heeft Studio Brussel samen met Van Echelpoel een supporterslied gemaakt. Ziet Em Duun zit voortaan in een nieuw kleedje: Ziet Den Tom.

De Kempenaar die momenteel een grote hit scoort met Ziet Em Duun is de vaste tatoeëerder van Boonen. In de videoclip zien we ook Studio Brussel-presentatrices Eva De Roo, Linde Merckpoel en Michèle Cuvelier schitteren.