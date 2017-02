Daarom moet je soms huilen meteen na de seks

Bijna de helft van de vrouwen heeft minstens eens in haar leven een traantje weggepinkt na de seks. Het krijgen van een orgasme kan namelijk heel wat andere gevoelens triggeren. Er is zelf een term die het fenomeen beschrijft: postcoïtale dysforie.

Postcoïtale dysforie (PCD) komt voor bij vrouwen én bij mannen, maar het wetenschappelijk onderzoek spitst zich voorlopig vooral toe op die eerste groep. Zo geeft de helft van de vrouwen aan al minstens één keer in haar leven te hebben meegemaakt dat het orgasme opgevolgd werd door een traantje, maar sommige vrouwen maken het uitzonderlijk ook mee tijdens de seks zelf.

"Als je klaarkomt dan laat je jezelf volledig gaan, dat zorgt er ook soms voor dat er bepaalde andere emoties vrijkomen. Voor sommige mensen kan dat dan ook huilen tot gevolg hebben", zegt sekstherapeut Dr. Marie Tudor. Volgens haar kan de oorzaak ervan zowel positief als negatief zijn. "Soms is er een link naar negatieve associaties met seksuele ervaringen in de vorm van een flashback of onaangename herinnering. Al bij al hoeft het niet te verbazen dat het ene loslaten uitmondt in een ander."

Cocktail van emoties

Maar Dr. Robert Schweitzer van de Australische Queensland University of Technology, die heel wat onderzoek uitvoerde naar PCD, kwam tot de conclusie dat je je ook geëmotioneerd, boos of geïrriteerd kunt voelen na seks met instemming zonder dat je voordien traumatische ervaringen hebt opgedaan. Het gebeurt volgens hem evengoed in gezonde, gelukkige relaties. Hij is van mening dat een orgasme een cocktail van emoties veroorzaakt omdat in de hersenen heel wat stoffen - zoals endorfines, prolactine en oxytocine (het knuffelhormoon) - vrijkomen waardoor die "door elkaar geschud worden". Met alle gevolgen en dus soms een huilbui vandien.