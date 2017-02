Angelina Jolie krijgt het moeilijk tijdens interview: “Ik hoop dat we als een sterkere familie uit onze scheiding komen”

Angelina Jolie is zeker geen flapuit over haar privéleven, maar tijdens een live BBC-interview was ze bijzonder openhartig over haar situatie. Ze kreeg de krop in de keel toen het over haar echtscheiding met Brad Pitt ging. “Ik hoop dat we er als een sterkere familie uitkomen”, zei Jolie geëmotioneerd.

Foto: Photo News

In een interview met BBC World News kwam Jolie vertellen over haar nieuwe film ‘First They Killed My Father’ over de genocide in Cambodja en de Rode Khmer. De actrice is al enkele jaren actief bij de Verenigde Naties en wilde met veel plezier de film komen promoten in een oprecht gesprek. Toen ze een vraag kreeg over haar echtscheiding werd ze even stil en kreeg ze het zichtbaar moeilijk.

Het Hollywoodkoppel verbaasde vriend en vijand toen ze eind september na 12 jaar uit elkaar gingen. Sindsdien zijn Angelina (41) en Brad (53) in een bittere strijd om het hoederecht te krijgen over hun kinderen: Maddox (15), Pax (13), Zahara (12), Shiloh (10), Knox (8) en Vivienne (8). “Maar zij zijn nu het belangrijkst.”

“We zijn en blijven een familie”

Ze wou er niet veel over zeggen, maar schetste wel een heel herkenbare beeld. “Er zijn heel veel mensen die zich in mijn situatie bevinden. We weten allemaal hoe het is om door een moeilijke periode te gaan. Mijn focus ligt nu op mijn kinderen, onze kinderen, en de weg die we moeten afleggen om voorbij deze pijnlijke periode te geraken”, vertelde ze.

Angelina heeft het moeilijk om daarover te praten. “Maar we zijn en blijven altijd een familie. Dat is de manier hoe het voor mij lukt om het te verwerken, door een manier te zoeken waardoor we hier op één of andere manier sterker uitkomen als een familie.”

Kleine dingen het moeilijkst

“Het allereerste dat ik denk wanneer ik opsta is “hoe geraak ik vandaag door de dag”. Het is moeilijk, al enkele maanden”, vertelt de actrice oprecht. Ook de kleine dingen zijn nu moeilijker voor haar: “Ik maak me ’s morgens meteen zorgen om wie de hond gaat uitlaten, wie de pannenkoeken gaat bakken en of iedereen zijn tanden heeft gepoetst.”