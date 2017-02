Walter De Donder, al jaren bekend als Kabouter Plop en als De Burgemeester in ‘Samson En Gert’, heeft vanavond een opmerkelijke korte gastrol in de VTM-serie ‘Amigo’s’. Vermomd als agenten ontfutselen de Amigo’s hem zijn auto. In het echte leven is De Donder burgemeester van Affligem, waar ’Amigo’s’ werd opgenomen.