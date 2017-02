Grijze en natte week op komst

Maandag is het grijs en nevelig met dikwijls motregen en later ook wat intensere regen. In de Ardennen kan het zicht zeer beperkt worden door lage wolken en mist.

De maxima liggen tussen 5 en 8 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen 9 en 12 graden elders. De wind waait matig uit zuidwest, ruimend naar westzuidwest. Dat meldt het KMI.

Maandagnacht blijft het betrokken met vaak lichte regen. Vooral in het noorden en het noordoosten kan het tijdelijk feller regenen. De minima liggen tussen 6 en 9 graden, bij een matige wind uit westzuidwest, ruimend naar west.

Dinsdag is het overwegend zwaarbewolkt met perioden van regen. De maxima liggen tussen 6 en 11 graden. Er waait een matige wind uit het westen tot het zuidwesten.

Woensdag is het zwaarbewolkt met eerst soms lichte regen of motregen en later wat intensere neerslag. De maxima liggen nog steeds tussen 6 en 11 graden. Er waait een strakke zuidwestenwind. Ook donderdag verwachten we eerst wat lichte regen en in de loop van de dag matige regen of buien. De zuidwestenwind ruimt naar het westen met geleidelijk fikse windstoten.

Vrijdag wordt het wisselvallig met soms opklaringen, maar ook enkele buien die vooral op de hoogten winters kunnen zijn. De maxima liggen tussen 2 en 7 graden. ‘s Nachts vriest het licht in veel streken.

Het weekend begint wellicht droog met veel zon, maar in de loop van zaterdag neemt de bewolking toe en daarna begint het te regenen. Zaterdag maxima rond 7 graden, zondag rond 10 graden.