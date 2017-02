‘Kijk Uit’-agent Gommar Vervust (81) overleden

Rijkswachtcommandant Gommar Vervust is vrijdagavond overleden. De politieman en presentator was twaalf jaar lang het gezicht van Kijk Uit, het eerste verkeersveiligheidsprogramma van de toenmalige BRT.

Vervust volgde in 1977 rijkswachtluitenant Alex Van Wanzele op, die het programma vier jaar lang presenteerde onder de naam Veilig Verkeer. De Gentenaar Vervust gaf in 1989 de fakkel door aan Flor Koninckx, momenteel is commissaris Werner Van Cant het gezicht van Kijk Uit. Gommar Vervust is 81 jaar geworden.