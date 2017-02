Hongarije verwelkomt vluchtende Vlamingen

Natuurbeeld Hongarije in Sormas Foto: EPA

De crisis rond vluchtelingen en veiligheid heeft tot een nieuwe vorm van emigratie geleid: Vlamingen die uitwijken naar Hongarije omdat daar geen asielzoekers zijn en geen terroristische aanslagen gebeuren.

Het gaat niet om grote aantallen, maar verscheidene vastgoedmakelaars in Hongarije bevestigen dat er sinds half 2015, toen de vluchtelingencrisis begon, een groeiende interesse bij Vlamingen is om naar ginds te verhuizen en dat die emigratie vaak politieke motieven heeft. Dezelfde trend doet zich voor in Nederland, Duitsland en Oostenrijk.

“We hebben hier in de voorbije maanden tientallen aanvragen gekregen uit Vlaanderen en Nederland”, zegt Robert Kemers, makelaar in de Hongaarse stad Pecs. “Het is een verdubbeling tegenover vroeger. Steeds vaker verwijzen mensen daarbij naar de asielinstroom en de terroristische aanslagen.”

Een andere makelaar, Evert Brons van Authentic Hongaars, zegt dat hij soms mensen weigert omdat ze zich al te negatief en extreemrechts opstellen. “Het moet hier ook prettig blijven.”

Hongarije is bovendien interessant omdat het leven er erg goedkoop is en je geen belasting op je pensioen betaalt.