Darter Kenny Neyens verliest tweede finale op twee dagen tijd

Kenny Neyens is er zondag in het Engelse Wigan niet in geslaagd een tweede toernooi in de Development Tour op zijn palmares te brengen. Voor de tweede dag op rij schopte de jonge Belg het wel tot een finale. Daarin hield Luke Humphries, zaterdag al winnaar van het eerste toernooi, hem met 5-2 van de zege in het vierde toernooi.

In de finale van het tweede toernooi moest Neyens, vorig jaar winnaar van Development 7, zaterdag met 5-2 de duimen leggen voor Dimitri Van den Bergh. Die speelde zondag geen rol van betekenis. In het derde toernooi ging hij er al in de tweede ronde uit, in het vierde in de derde ronde. Neyens, die zaterdag een ninedarter wierp, strandde in het derde toernooi in de derde ronde. Voor Mike De Decker eindigde het twee keer in de vierde ronde (1/16 finales).

Twee finales brachten Neyens een voorlopige tweede plaats op op de Order of Merit van de Development Tour, die open staat voor spelers van 16 tot 23 jaar. Van Den Bergh is vierde, De Decker negentiende. Op 18 en 19 maart worden in Wigan het vijfde tot achtste van in totaal twintig toernooien afgewerkt.