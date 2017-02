Dragons steviger leider na dertiende speeldag Audi Hockey League

Brussel -

Dragons is na de dertiende speeldag wat steviger leider geworden in de eredivisie van het mannenhockey. In een derby tegen Antwerp trok de titelverdediger met 4-1 aan het langste eind. Dat terwijl eerste achtervolger Waterloo Ducks zijn derde nederlaag van het seizoen leed: 4-3 op het veld van Orée.