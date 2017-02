Steeds meer Belgen emigreren naar Hongarije: “Het leven is hier veel goedkoper”

Steeds meer Belgen zijn geïnteresseerd in emigratie naar Hongarije. Niet alleen omdat het daar zo goedkoop en mooi en ongerept is, maar ook omdat er geen vluchtelingen zijn, amper moslims en geen aanslagen. “Ik krijg geregeld vragen uit zeg maar Vlaams Belang-achtige hoek”, zegt een makelaar ginds. “Soms komen ze er zo extreem voor uit dat het voor mij niet meer hoeft.” Anderen, zoals Frank Van Sant uit Zwijndrecht, wijken uit omdat de lucht er nog proper is, het leven rustig en de mensen vriendelijk.