Twee nieuwe feestlocaties openen volgende maand in Antwerpen

Antwerpen - In de Noorse Zeemanskerk op de Italiëlei worden vanaf maart feesten georganiseerd. De vroegere bedrijfsgebouwen van nv Necap, naast het Red Star Line Museum, worden in maart een plek voor kunstenaars, maar ook voor nachtraven.

Het project in de Montevideostraat op het Eilandje, pal naast het Red Star Line Museum, heet Contrair en werd bedacht door de vzw Tegendraads. Tijdens de maand maart worden er in de oude bedrijfsgebouwen van nv Necap uit de jaren zestig ateliers en exposities ingericht. Lokale kunstenaars kunnen er voor weinig geld een ruimte huren, en er zullen workshops en seminaries doorgaan. Het wordt ook een bar, club, concertzaal en cinema. In totaal gaat het om een ruimte van 1.500 vierkante meter.

“We stellen onze hangars en bureauruimtes dus ter beschikking voor een hele waaier aan mogelijkheden”, klinkt het bij de organisatoren. “We willen vooral verschillende disciplines samenbrengen onder één dak: muzikaal, beeldend, analoog en digitaal. Door mensen uit verschillende stromingen te verzamelen, kunnen er nieuwe dingen ontstaan.”

Feesten in kerk

Ook op de Italiëlei kan binnenkort gefeest worden. In de Noorse Zeemanskerk worden er al langer privé-evenementen georganiseerd, zoals personeelsfeestjes en trouwfeesten, onder de naam HAVN Church. Nathan Rosenberg huurt de locatie van de eigenaar.

“Tim Vandewalle en Arno Lemmens gaan nu feesten organiseren onder de naam HAVN Dam”, vertelt Nathan. “Toen club Piaf sloot, aan club Petrol op de D’Herbouvillekaai, hadden ze geen locatie meer voor hun Vice City-feestjes. Toevallig zijn ze op de kerk uitgekomen. We hebben dezelfde visie op het gebouw, dat zijn eigen karakter moet behouden, dus ik zag het wel zitten om samen te werken. Ze gaan er een keer in de maand iets organiseren. Het is zeker niet de bedoeling dat er een discotheek komt. Bovendien willen we het exclusief houden.”

Op 4 maart vindt het eerste HAVN Dam feest plaats. Op 28 maart is de officiële opening van de vernieuwde locatie, en worden de Gin Days daar georganiseerd.