IT-bedrijf ontwerpt veilig internetpaspoort

Het in Mechelen gevestigde IT-bedrijf Antum lanceert een online instrument dat u in staat stelt om uw identiteit online te bewijzen zonder dat u daarvoor uw persoonlijke gegevens prijs hoeft te geven.

In een tijd waarin online fraude, nepprofielen en hackers welig tieren, is het beschermen van persoonlijke gegevens op het internet actueler dan ooit. Ook de federale overheid is zich daarvan bewust. Staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open Vld) begon vorige week aan een privacytournee op de middelbare scholen. Zo wil hij jongeren van het thema bewust maken.

De drie vennoten achter Antum, Joeri Van der Poorten, Jan Muyldermans en Jan Stoops, bedachten een uniek systeem dat het handhaven van online privacy aanzienlijk vereenvoudigt. “Op het Antum-platform meld je jezelf eenmalig aan via een eID-reader”, legt Van der Poorten uit. “Ons platform slaat de gegevens van de identiteitskaart – alles behalve het rijksregisternummer – op en zet die om in een AntumID-code die ook mobiel bruikbaar is. Zo kun je tegenover andere internetgebruikers bewijzen dat je daadwerkelijk een persoon bent die bij ons bekend is, maar hoef je verder geen persoonlijke gegevens meer uit te wisselen.”

“Evident is het gebruik bij online handel”, stelt Jan Muyldermans. “We zijn in overleg met een van de grootste zoekertjessites in ons land. Wie daar handel drijft en zich registreert bij Antum zou dan bijvoorbeeld een groen vinkje achter zijn naam kunnen krijgen. Zo weten anderen dat je een echte, betrouwbare persoon bent.”

Pleegt iemand met een AntumID toch een strafbaar feit, dan kan dat volgens Jan Stoops voor gerecht en justitie een eerste spoor vormen om de verdachte te vinden. “In zo’n geval stellen we onze gegevens ter beschikking van het onderzoek, iets wat niet alle IT-bedrijven doen”, stelt hij. “Het is trouwens ook meteen bekend of je meerderjarig bent of niet”, zegt Van der Poorten nog.