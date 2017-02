Kinesist ontslagen uit psychiatrisch ziekenhuis: “Plots kuste hij me”

Het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Amedeus in Mortsel heeft een kinesist aan de deur gezet omdat die zijn boekje te buiten is gegaan. Hij zou een patiënte op de mond hebben gekust tijdens een massage. Het slachtoffer wil haar stem laten horen: “Het is niet omdat je als patiënt in een zwakkere positie zit, dat je ook moet zwijgen.”

Een 28-jarige vrouw uit Antwerpen liet zich afgelopen najaar opnemen bij Sint-Amedeus omdat ze heel diep zat na feiten van seksueel misbruik. “Tijdens mijn tienerjaren werd ik meermaals verkracht. Ik probeerde mij erover te zetten en voort te gaan met mijn leven. Maar afgelopen zomer werd ik aangerand door een man. Hij sloeg me zelfs met mijn hoofd tegen het koetswerk van zijn auto. Door die gebeurtenis kwam alles van vroeger weer naar boven. Ik werd depressief en had een posttraumatisch stresssyndroom. Daarom besliste ik om me in Amadeus te laten behandelen, om zo te proberen het trauma te verwerken. Op een normale manier verdergaan met mijn leven. Zonder angst”, vertelt de vrouw die liever anoniem blijft.

De Antwerpse werd tijdens haar behandeling in Sint-Amadeus bijgestaan door psychologen, maar werd er ook behandeld door een kinesist. “Omdat ik met mijn hoofd tegen de auto ben geslagen, had ik last van pijn in de nek. Een kinesist kon de pijn verzachten met massages.”

Drie uur op massagetafel

“Aanvankelijk waren de massages normaal. Maar geleidelijk aan werden zijn massages anders. Het leek wel alsof hij sensueler begon te masseren. In het begin duurden zijn massages drie kwartier, na verloop van tijd lag ik soms bijna drie uur op de massagetafel en maakte hij gebruik van speciale lampen om mij heel rustig te krijgen. Hij regelde zelfs dat ik als allerlaatste patiënte van de dag moest langskomen. Achteraf bekeken besef ik dat hij stukje bij beetje verder ging en mijn vertrouwen meer en meer probeerde te winnen. Een beetje zoals loverboys dat doen met jonge meisjes. Op een bepaald moment begon hij zelfs mijn oren en lippen aan te raken met zijn vingers. En even later kuste hij me op de mond. Maar ik was daar niet mee gediend en ben weggegaan.”

De vrouw wou niet zwijgen over het voorval. Ze lichtte een personeelslid van het ziekenhuis in en zo kreeg ook de directie van Sint-Amedeus lucht van het nieuws. “We hebben gedaan wat we deontologisch moesten doen. De samenwerking met de kinesist werd onmiddellijk stopgezet”, reageert directeur Jan Bogaerts.