Antwerpen - Antwerpenaren die met weinig geld moeten rondkomen, konden gisteren niet alleen hun wekelijkse voedselpakket ophalen, maar ook hun ogen laten opmeten. Koen Van Pottelbergh van Eyes for the World deelde er 52 gratis brillen uit.

Van de sloppenwijken van Rio de Janeiro tot in Zambia en Rwanda. Sinds opticien Koen Van Pottelbergh uit Willebroek eind 2012 zijn organisatie Eyes for the World oprichtte, deelde hij in 25 landen al ...