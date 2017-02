Je krijgt de politiek in ons land niet meer uitgelegd

Er moest dit weekend maar weer eens een ontslag worden geregeld. Leen Verbist kon geen gemeenteraadslid blijven nadat was gebleken dat ze tweeënhalf jaar betaald werd voor een bestuursfunctie die ze niet mee vervulde.

In totaal werd 30.000 euro op haar rekening gestort en dat had ze al die tijd gewoon niet gemerkt. En Koen Kennis, die de vergoeding had moeten krijgen, heeft die 30.000 euro al die tijd niet gemist. Dat is ronduit beledigend voor de hardwerkende burgers in dit land. Hoeveel mensen zijn er voor wie het niet aankomt op 30.000 euro meer of minder? De Antwerpse sp.a-voorzitter Tom Meeuws heeft gelijk: dit krijg je aan de mensen niet uitgelegd.

En dat is meteen het kernprobleem van de politiek in dit land. Je krijgt die niet meer uitgelegd. Of begrijpt u waarom er zeventien jaar – echt waar, het begon in 1999 met een voorstel van Isabelle Durant – gebakkeleid kan worden over geluidsnormen voor de luchthaven van Zaventem? Al zeventien jaar zijn politici aan het spelen met de banen en de toekomst van honderden mensen omdat ze verstrikt zitten in een slecht georganiseerd land en ze hun gezond verstand niet willen gebruiken. Hoe kan het dat de stad Brussel in haar eentje de toekomst van de nationale luchthaven kan hypothekeren? En hoe kan het dat een Brussels minister nu nog met het compleet idiote voorstel kan komen aandraven om de luchthaven dan maar een kilometer of wat te verschuiven? Nee, je krijgt dat niet meer uitgelegd.

Zelfs eenvoudige dingen als premies voor het energiezuinig maken van woningen zijn gruwelijk ingewikkeld geworden. Op de bouwbeurs Batibouw heeft de Vlaamse overheid een grote informatiestand waarin een legertje deskundigen niets anders doet dan uitleg geven bij het premiestelsel. Anders raakt niemand er nog uit wijs.

Hier is werk aan de winkel voor de Dienst Administratieve Vereenvoudiging, zou je denken, een overheidsdienst die in 1999 al werd opgericht om de administratieve druk op de bevolking en de bedrijven te verlichten. Die dienst, zo leren we van de website, heeft een directeur, zes opdrachthouders, drie administratieve medewerkers en drie attachés en wordt geadviseerd door een sturingscomité. Dat bestaat uit zestien stemgerechtigde leden: zes van de politieke overheid, twee van de administraties, zes van de ondernemingsorganisaties en twee van de syndicale organisaties. Maar voor een eenvoudig premiestelsel hebben die met zijn allen niet kunnen zorgen. Nee, je krijgt het gewoon niet meer uitgelegd. En politici die het nog proberen, moeten er rekening mee houden dat hun kiezers niet meer naar hen luisteren, laat staan op hen stemmen.