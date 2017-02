Jonge inbrekers op heterdaad betrapt

Mortsel - De politie heeft zaterdagnacht drie minderjarige inbrekers op heterdaad betrapt in een kapperszaak. Alles wijst erop dat het drietal, samen met nog onbekende kompanen, heel wat meer op de kerfstok heeft.

Bewoners meldden zaterdagnacht dat er ingebroken werd in een kapperszaak in Mortsel. De politie was snel ter plaatse en kon in de zaak drie jonge inbrekers arresteren. Het gaat om jongens van amper 15 en 16 jaar oud. “Omdat we ze op heterdaad betrapten konden we ineens een huiszoeking in hun woning verrichten”, legt politiecommissaris Johan Wonnink van de zone Minos uit.

Bij die huiszoeking werd nog materiaal gevonden dat buitgemaakt was bij eerdere inbraken in het Mortselse. Het ziet er volgens de politie naar uit dat het drietal verantwoordelijk is voor een groot aantal feiten van inbraken in onbewoonde gebouwen zoals scholen, lokalen van jeugdbewegingen en winkelpanden. De politie gaat er ook van uit dat de bende groter is dan de nu opgepakte drie jongens, er wordt onderzocht of er nog bendeleden geïdentificeerd kunnen worden.

“Het onderzoek loopt nu, we proberen te achterhalen voor welke feiten de bende nog in aanmerking komt”, besluit Wonnink.