Dagzege voor Antunes in Ronde van de Algarve, eindzege voor Roglic

De 27-jarige Sloveen Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo) heeft zondag de eindzege in de 43e Ronde van de Algarve (cat. 2.BC) op zak gestoken. Na de vijfde en laatste etappe mocht het thuispubliek een overwinning van Amaro Antunes (W52-FC Porto) vieren. De 26-jarige Portugees finishte na 179,2 kilometer van Loulé naar de Alto do Malhao met een voorsprong van twaalf seconden op de Spanjaard Vicente Garcia de Mateos, die Tiesj Benoot voor de derde stek achter zich liet.

De laatste dag van de Ronde van Algarve kreeg een attractieve beginfase, want de wind zorgde voor waaiers. Dat deed een kopgroep van 21 man ontstaan. Onder hen de sprinters Arnaud Démare, André Greipel en John Degenkolb en ook de Belgen Sep Vanmarcke, Dries Devenyns en Pieter Vanspeybrouck. Onder impuls van thuisploeg W52-FC Porto kwamen de klassementsrenners in de zware finale toch terug aansluiten bij die eerste waaier.

De Nederlander Maurits Lammertink kon nog het langst uit de greep van de klimmers blijven, maar twee kilometer voor de aankomst bovenop de Alto do Malhao zat ook zijn avontuur erop. De negende in de stand, Amaro Antunes, was de beste van de klassementsrenners. Hij dankte zijn ploeg voor het vele kopwerk door op en over Lammertink te gaan en solo naar de ritzege te snellen. Garcia de Mateos was de verrassende naam op plek twee, Benoot klom in het wiel van de Spanjaard naar de derde plaats.

Roglic verzekerde zich van eindwinst door als vijfde boven te komen, in het spoor van zijn uitdager Michal Kwiatkowski. In de eindstand heeft hij 22 seconden voor op de Pool. De Fransman Tony Gallopin is op 55 seconden derde. Benoot was met een achtste plaats beste Belg en winnaar van het jongerenklassement.