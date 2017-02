Mbenza helpt Montpellier aan zege, PSG kan niet winnen zonder Meunier

Montpellier heeft zondag op de 26e speeldag in de Franse Ligue 1 met 2-1 gewonnen van Saint-Étienne. Isaac Mbenza kreeg zijn tweede basisplaats bij de thuisploeg en bedankte met een assist. PSG speelde 0-0 gelijk tegen Toulouse.

Montpellier 2-1 Saint-Étienne

Montpellier ging met een 0-1 achterstand de rust in. Kevin Monnet-Paquet had de bezoekers al vroeg in de partij op voorsprong gezet. Vrijwel meteen na de pauze stonden de bordjes opnieuw in evenwicht. Mbenza trok goed terug tot bij de pas ingevallen Paul Lasne, die heerlijk scoorde met een halve volley.

Na de rode kaart voor Jorginho moest Saint-Étienne nog ruim veertig minuten met een veldspeler minder voort. Steve Mounié profiteerde optimaal van het numerieke overwicht en bezorgde Montpellier de volle buit in de 68e minuut. Isaac Mbenza was net voor die winning goal naar de kant gehaald. In de stand klimt Montpellier naar de elfde plaats.

Na de demonstratie tegen Barcelona kregen een paar spelers rust. Zo kwam Thomas Meunier niet van de bank af zondag. Het inspireerde PSG niet, want Toulouse hield stand. De inbreng van Marco Verratti, Javier Pastore en Hatem Ben Arfa bracht geen zoden aan de dijk, 0-0 was de eindstand. Daarmee profiteerde het niet van het puntenverlies van Monaco eerder dit weekend. Ook de leider kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Bastia. PSG blijft op drie punten staan.