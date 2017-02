Berchem laat steekje vallen tegen Hades

Berchem - Berchem deed zondagmiddag een slechte zaak in de titelstrijd. Thuis kwam het niet verder dan een gelijkspel tegen staartploeg Hades. Thes won zaterdagavond wél zijn wedstrijd en springt in de stand weer over Berchem.

Een slechter begin van de match was nauwelijks mogelijk voor geel-zwart. Nog geen tien minuten ver troefde Sögütcü De Wilde af op snelheid. De verdediger trok aan de noodrem en Berchem had een penalty aan zijn been. Meeus bleef kalm, Appels ging wel naar de goeie hoek, maar kwam net te kort.

Stilstaande fases

Wilde de thuisploeg het klassement blijven aanvoeren, dan moest het vol aan de bak. Maar op enkele stilstaande fases na - Verstraeten kopte een keer naast op aangeven van Hairemans, Carrez krulde een vrijschop nipt naast - kwam de ploeg van trainer De Roeck niet tot uitgespeelde kansen. Hades-speler Swerten stak een handje toe door net na zijn eerste gele kaart driest te gaan tackelen. Met een mannetje meer vond Berchem nu gemakkelijker de gaatjes, maar zowel Hairemans als van Kruijssen stuitten op een attente Gijbels.

Slordigheden

Na de pauze - met Zorbo voor Verstraeten - ging Berchem nadrukkelijker op zoek naar de gelijkmaker. Maar de slordigheden stapelden zich op. En de onvrede met een bij momenten vreemde spelleiding speelde ook al in de kaart van de tien Hasseltse bezoekers.

Een kwartier voor het einde verloste Vande Velde dan toch zijn team door een hoekschop van Hairemans binnen te koppen. Er op en er over, dacht iedereen op de tribune. Maar Hades hield het goed gesloten en Berchem werkte duidelijk één van zijn mindere matchen van het seizoen af.

Eentje die de Rooiploeg bovendien wel eens zuur kan opbreken. Want door de winst van concurrent Thes gaat de leidersplaats weer naar Limburg. Met nog acht wedstrijden voor de boeg kan er natuurlijk nog veel gebeuren, maar sinds vanmiddag heeft Berchem de sleutel alvast niet meer zelf in handen.

DOELPUNTEN: 6’ 0-1 Meeus (pen), 78’ 1-1 Vande Velde

SCHEIDSRECHTER: Bury

BERCHEM SPORT: Appels, Djoum, Vande Velde, De Wilde (57’ Nwokoro), Van Minnebruggen, Mauro, Absisan, Hairemans, Verstraeten (46’ Zorbo), Carrez en van Kruijssen.

RC HADES: Gijbels, Gueroui, Claes, Bloemen, Swerten, Spitz, Schoofs, Decuypere, Meeus (37’ Frenda), Alessandro en Sögütcü.

GELE KAARTEN: De Wilde, Swerten, Mauro, Alessandro, Hairemans, Sögütcü, van Kruijssen

RODE KAARTEN: 34’ Swerten (2de geel)