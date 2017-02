Oostende neemt in slotkwart afstand van Limburg United op weg naar vijfde opeenvolgende beker

BC Oostende heeft in Vorst Nationaal zijn vijfde opeenvolgende beker gewonnen na winst tegen Limburg United. Na een zenuwachtig begin klampten de Limburgers nochtans lange tijd aan, maar in het slotkwart maakte de kustploeg het verschil toch nog erg ruim: eindstand 60-76!

Oostende zette Limburg voor een bomvol Vorst Nationaal, dat voor de gelegenheid werd omgetoverd tot een sportarena met een capaciteit van 7.000 toeschouwers, in het eerste kwart (18-25) meteen op achterstand. In een matig tweede kwart (11-10) keerden de Limburgers terug tot op één punt, waarna de motor van de landskampioen opnieuw aansloeg. In de eerste tien minuten na de rust hielden beide ploegen gelijke tred (14-14), waarna Oostende zijn achttiende bekerzege uit de clubgeschiedenis veiligstelde in een sterk slotkwart (17-27).

De Amerikaan Corey Walden was met 13 punten de topscorer van Oostende. Khalid Boukichou (11 ptn, 5 rbds) en Jean-Marc Mwema (10) kwamen ook boven de 10 punten uit. Bij Limburg United was Seth Tuttle met 17 punten en 8 rebounds de Top Performer.

Oostende zet de beker een achttiende keer in de prijzenkast, de landskampioen pakt de eindzege voor de vijfde opeenvolgende keer. De club heeft ook al zeventien landstitels op zijn erelijst. Voor succescoach Dario Gjergja is het de tiende prijs op rij. Onder zijn bewind won Oostende vijf landstitels en evenveel bekerfinales. Limburg United kon de beker nog niet winnen.