Tim Wellens sprint naar zege in slotrit in Ruta del Sol, eindwinst is voor Valverde

Tim Wellens pakt de zege in de slotrit van de Ronde van Andalusië/Ruta del Sol. Het is al de derde overwinning van het seizoen voor onze landgenoot van Lotto-Soudal. De eindwinst gaat naar Alejandro Valverde (Movistar).

Wellens was in een rit over 151 km van Setenil de las Bodegas naar Coin de snelste van een kopgroep met zes renners. De Australiër Simon Clarke (Cannondale-Drapac) werd tweede, met Victor Campenaerts stond er nog een landgenoot op het podium. De LottoNL-Jumbo-renner, vrijdag al winnaar van de tijdrit, kwam als derde over de streep.

Voor Wellens was het al zijn derde ritzege van het seizoen. Eerder won hij in de Challenge Mallorca ook al de Trofeo Serra de Tramuntana (1.1) en de Trofeo Andratx-Mirador des Colomer (1.1).

De eindzege in de Ruta del Sol ging naar de Spanjaard Alejandro Valverde (Movistar), hij behield zijn krappe bonus van één seconde op zijn landgenoot Alberto Contador.