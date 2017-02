REACTIES. Van Aert: “Volgende week eindelijk wat aan het zwembad liggen”

Wout van Aert was uiteraard bijzonder tevreden na zijn eerste overwinning in de trui van wereldkampioen. Hij reed bijna van start tot finish aan de leiding en had aan de meet bijna een minuut voorsprong op Van der Poel. “Ik wilde nog één keer er vol voor gaan”, aldus Van Aert. Mathieu van der Poel had al snel door dat hij voor een derde plaats reed, maar was vooral bezig met de sprint van broer David...

Wout van Aert: “Volgende week aan het zwembad”

Wout van Aert gaf nog eens een demonstratie in Oostmalle, maar was na afloop niet aan het hijgen na zijn krachttoer. “Ik had de laatste ronde een mooie voorsprong, dus ik kon iets meer genieten dan anders”, lachte Van Aert bij Play Sports. “Vorige week zag ik altijd af, maar reed ik niet voor een prijs. Dan wilde ik toch nog één keer er vol voor gaan, dus ben ik gisteren bewust niet diep gegaan om vandaag op mijn best te zijn. Ik ben dan ook zeer blij nu.”

“Maar ik ben zeker niet meer top”, weet Van Aert. “Ik voelde dat twee wedstrijden na elkaar er vol voor gaan er niet meer inzat. Dan was het belangrijk om keuzes te maken en dat heeft geloond. De koers werd beslist in de derde ronde toen ik Mathieu kon afhouden.”

Toch was het nog even schrikken voor Van Aert. Halfweg koers ging hij bijna onderuit nadat hij in aanraking kwam met een toeschouwer. “Aan de finish reed ik altijd naast de mensen om te schuilen voor de stevige wind. Opeens was er iemand die iets te ver over de dranghekken hing. Ik schrok wel, want voor hetzelfde geld val ik aan 40 kilometer per uur tegen de grond...”

Voor Wout van Aert zit het seizoen er zo goed als op. En dan volgt eindelijk die welverdiende vakantie. Wat zijn de plannen van de wereldkampioen? “Woensdag rij ik nog in Waregem en dan vertrek ik zaterdag op vakantie met mijn vriendin. Daar ga ik goeie maand niets doen en mentaal toch op rust komen”, aldus Van Aert. “En we gaan naar de Dominicaanse Republiek, het zal daar wel goed weer zijn. Een beetje aan het zwembad liggen dus, ik denk dat ik dat na dit weekend wel verdiend heb.”

Het podium in Oostmalle. Foto: Photo News

Van der Poel: “Wou de sprint rijden voor mijn broer”

Mathieu van der Poel sprintte wel naar een tweede plaats, maar was vooral geïnteresseerd wat er achter zijn rug afspeelde. Hij wilde dat zijn broer David naast hem op het podium zou staan. “Toen ik David een halve ronde voor het einde passeerde, zei ik dat ik voor hem zou spurten”, verklapte Van der Poel na afloop. “Maar voor de één of andere reden zat hij niet in het wiel toen ik aanzette en ik had gelijk een gaatje. Dan ben ik maar blijven sprinten.”

Waarom kreeg Mathieu het gat op Van Aert niet dicht? “Simpel: hij reed te snel en ik kreeg het niet dicht. Ik voelde dat ik mezelf aan het voorbij rijden was, dus focuste ik me op plaats twee. Waar het verschil lag? De vorm van de dag denk ik. Ik ben gisteren diep gegaan, dat was wel het verschil”, denkt Mathieu van der Poel.

“Ik ben super tevreden over mijn seizoen, het was mijn best seizoen tot nu toe. 22 overwinningen, daarmee kan ik heel blij zijn. Het blijft natuurlijk spijtig dat ik het WK niet kon winnen, maar de wereld draait door. Ik was een week erna al over die nederlaag. Jammer dat het door pech mislukt, maar volgend jaar krijg ik een nieuwe kans”, sloot Van der Poel af.

Foto: Photo News

Tom Meeusen: “Contract gaat over principe”

Tom Meeusen stond dit seizoen nog een keer op het podium na een sterke eindspurt. “Ik heb één keer geprobeerd om tempo te maken achter Wout, maar toen ik op kop zat bleef het gat even groot. Dan heb ik mezelf ook gefocust om op het podium te raken. Ik wist dat we zouden moeten sprinten en ik had nog een cartouche over. Vandaag zat alles wel mee nadat ik de laatste wedstrijden wat pech had. Ik sluit hier mijn seizoen mooi af”, weet Meeusen.

Natuurlijk breken nu belangrijke dagen aan voor Tom Meeusen. Binnen acht dagen staat zijn veelbesproken evaluatie bij Telenet Fidea-Lions op het programma. “Ik ben benieuwd hoe alles gaat lopen. Ik hoop natuurlijk het beste. Het was geen leuke week, maar ik hoop dat ik volgende week iedereen recht in de ogen kan kijken. Dat we gewoon verder kunnen gaan”, geeft Meeusen toe.

“We zullen zien wat het wordt, ik weet het nog niet. Nu moeten we praten, binnenskamers. Of ik weg ga bij de ploeg? Ik weet het nog niet, we zullen zien. Het gaat niét enkel over centen, maar vooral over principe voor mij. Ik zit al zo lang bij de ploeg, dus ik hoopte gesprekken anders aan te gaan.”