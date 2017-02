Verloren weddenschap verplicht voetbalfan tot gevaarlijke stunt met fles wodka

41 seconden. Meer had deze enthousiaste voetbalfan uit Nieuw-Zeeland om een volledige fles wodka leeg te drinken. Een verloren weddenschap bij een voetbalwedstrijd deed hem de das om.

De kerel is een enorme fan van de Western Sydney Wanderers en schatte de kansen op een overwinning tegen stadsgenoot Sydney FC maar erg klein in. “Als WSW vanavond wint, drink ik live op Facebook een hele fles wodka leeg”, schreef hij op zijn Facebook-pagina. Uiteraard werd het mirakel werkelijkheid: de Wanderers wonnen met 1-0 van Sydney FC waardoor de voetbalfan niet anders kon dan zijn gevaarlijke stunt in de praktijk omzetten.

“Jullie denken waarschijnlijk dat ik niet blij ben om deze fles op te drinken”, zei hij voorafgaand nog voor de camera. “Dat maakt niet uit, Sydney FC heeft toch verloren”, waarna hij met enkele grote slokken de fles tot bijna op de bodem leegdrinkt. Dat er hem nadien enkele onaangename bezoekjes aan het toilet stonden te wachten, hoeft niet te verrassen.