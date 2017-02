Antipestbeleid Sint-Jozefinstituut beloond met geldprijs

Kontich - Het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten organiseerde een Vlaamse Week tegen Pesten. Het Sint-Jozefinstituut was één van de laureaten die in de prijzen viel.

Kirsten Jacops mocht namens het Sint-Jozefinstituut een cheque van 500 euro in ontvangst nemen. Jacops is lid van de cel leerlingenbegeleiding van het Sint-Jozefinstituut. Samen met haar collega Griet Schellekens werkte zij een draaiboek uit om pesten te voorkomen. Deze aanpak viel in de smaak van de jury.

De ‘Pesten-dat-kan-niet!’- prijzen werden op vrijdag 17 februari uitgereikt in de Basisschool Sint-Andreasinstituut en de H. Hartschool te Brugge. Deze school ontving de hoofdprijs van 2.500 EUR. Negen andere laureaten, waaronder het Sint-Jozefinstituut, kregen de som van 500 euro als aanmoediging.