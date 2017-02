Antwerpse kickbokser verovert scalp van topfavoriet

Op het Enfusion-gala in Eindhoven heeft Antwerpenaar Nordin Ben-moh zaterdagavond zijn revanche gehaald tegen Mohammed Jaraya. Ben-moh klopte de man die hem vorig jaar in een beklijvend gevecht –ook in Eindhoven en ook in het kader van de Enfusion League – versloeg.

Het gevecht tussen Ben-moh en de Nederlandse Marokkaan Jaraya werd toen door waarnemers omschreven als ‘het gevecht van het jaar’. Door de overwinning van zaterdagavond neemt Ben-moh de (gedeelde) koppositie in de Enfusion League in handen. Met nog twee gala’s voor de deur worden de kansen op een eindoverwinning van de Antwerpse vechter steeds groter, zeker omdat de finale van de Enfusion League op 30 september in de Lotto Arena in Antwerpen plaatsvindt, op Ben-moh’s eigen grond dus. Wint hij ook zijn volgende wedstrijden dan rijft Ben-moh de felbegeerde Enfusion League, met een totale prijzenpot van liefst 200.000 euro, binnen.

Yassin Baitar, de tweede Antwerpenaar in de Enfusion League, moest zaterdag de duimen leggen voor Nederlander Redouane Laarkoubi.