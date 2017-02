Naar kookpunt in Proximus League: zelfs extra testwedstrijd tussen Antwerp en Lierse nog mogelijk

Een week geleden, na de pijnlijke thuisnederlaag tegen Lierse, zaten ze bij Antwerp in zak en as. De sterk opgewaaide hoop op promotie leek plots weggeblazen, maar dit weekend klaarde de lucht weer een beetje op. Lierse liet vrijdag onverwacht punten liggen bij hekkensluiter Lommel United en Antwerp knokte zich een dag later op karakter voorbij Roeselare. De strijd om het felbegeerde ticket voor de twee promotiematchen zal dus beslecht worden op de allerlaatste reguliere speeldag. Dit moeten Antwerp en Lierse doen om komende zondag te triomferen. In het meest waanzinnige scenario is zelfs een extra testwedstrijd tussen Antwerp en Lierse niet uitgesloten.

De wedstrijden van de laatste speeldag worden op hetzelfde ogenblik afgewerkt (zondag 26/02) om beïnvloeding of bevoordeling zoveel mogelijk te voorkomen. Antwerp krijgt het laatst gerangschikte Lommel op bezoek op de Bosuil. Lierse ontvangt Roeselare op het Lisp.

Lierse en Antwerp hebben een wedstrijd voor het einde evenveel punten (26) en evenveel overwinningen (7). Lierse is echter in het voordeel omdat het een doelpuntensaldo van +14 heeft, tegenover +9 voor Antwerp.

Foto: TOM GOYVAERTS/GMAX Agency

Lierse speelt finalewedstrijden tegen Roeselare als …

• Het wint van Roeselare en Antwerp niet met minstens zes doelpunten verschil wint, thuis tegen Lommel.

• Het gelijkspeelt tegen Roeselare en Antwerp niet kan winnen van Lommel.

• Het verliest van Roeselare en Antwerp ook een nederlaag lijdt.

Antwerp speelt finalewedstrijden tegen Roeselare als …

Foto: BELGA

• Het wint van Lommel United en Lierse punten verspeelt tegen Roeselare.

• Het wint van Lommel United, terwijl ook Lierse wint van Roeselare. Maar dan moet Antwerp wel met minstens zes goals verschil meer winnen dan Lierse wint van Roeselare.

• Het gelijkspeelt tegen Lommel en Lierse verliest tegen Roeselare.

Nog een extra testwedstrijd tussen Antwerp en Lierse?

Wat als Lierse en Antwerp nu volledig gelijk eindigen in het periodeklassement, met andere woorden als beide ploegen evenveel punten, overwinningen en doelpunten hebben en eenzelfde doelpuntensaldo? Dat is in principe mogelijk wanneer Lierse wint van Roeselare met 2-1 en Antwerp Lommel over de knie legt met 6-0 (andere mogelijke uitslagen waarbij dit scenario realiteit wordt zijn 3-2 versus 7-1, 4-3 vs. 8-2, enzovoort).

In dat onwaarschijnlijke geval schrijft het bondsreglement het volgende voor: “Indien twee clubs gelijk als eerste eindigen, wordt op neutraal terrein een testwedstrijd gespeeld. In geval van gelijkspel worden twee verlengingen gespeeld van vijftien minuten. Wanneer de stand na deze verlengingen nog steeds gelijk is, wordt de winnaar aangeduid via een strafschoppenserie.”

Roeselare als scherprechter?

Foto: BELGA

De kans is groot dat Antwerp het op de laatste speeldag niet meer in eigen handen heeft en moet rekenen op een misstap van Lierse. Antwerp moet dus hopen dat Roeselare volgende zondag geen snipperdag neemt en met evenveel vuur aan de aftrap komt als tegen Antwerp dit weekend. De centrale vraag is of Roeselare zijn finalewedstrijden liefst speelt tegen Antwerp of Lierse. Davy Brouwers van Roeselare liet er na de verloren thuismatch tegen Antwerp al geen twijfel over bestaan dat Roeselare ook volgende week voluit zou gaan. “Voor ons is het belangrijk om terug in die positieve flow te komen en ons klaar te maken voor de finalewedstrijden”, sprak de speler.

Waarom Roeselare liefst finalewedstrijden zou spelen tegen Lierse:

• Lierse lijkt Roeselare beter te liggen dan Antwerp. Roeselare speelde dit seizoen al vier keer tegen Antwerp. Het verloor drie van de vier wedstrijden en won er zelf eentje. Tegen Lierse speelde het intussen al drie keer. Roeselare won de laatste twee duels en speelde in het eerste gelijk.

Waarom Roeselare liefst finalewedstrijden zou spelen tegen Antwerp:

• Bij een dubbele confrontatie is het altijd interessanter om de laatste wedstrijd op eigen veld, voor eigen publiek te kunnen beslechten. Volgens het bondsreglement speelt de hoogst gerangschikte ploeg in het eindklassement de heenwedstrijd uit. Lierse is nu als zeker van de eerste plaats in het eindklassement. Antwerp zal echter in het eindklassement nooit over Roeselare kunnen wippen, waardoor Roeselare tegen Antwerp verzekerd is van een terugwedstrijd in het eigen Schiervelde.

Wie is favoriet: Antwerp of Lierse?

Hoewel Lierse de beste kaarten lijkt te hebben, acht onze reporter Stijn Druant Antwerp allerminst kansloos. “Antwerp haalt met gemak de finalematchen, want de Great Old zal op een zinderende Bosuil komaf maken met Lommel”, stelt hij. “Lierse zal thuis dan weer niet winnen tegen Roeselare, dat dan wel enkele basisspelers moet missen maar nog heel wat goede doublures in petto heeft. Coach Mercier is ook iemand die het eerlijk wil spelen en na de nul op zes nog eens wil winnen, om dan met een goed moreel naar de finale te kunnen.”