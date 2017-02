Scoren tegen Dries Mertens of op de foto met Kevin De Bruyne: het kan op interactieve expo ‘Goal’

Mechelen - Wie de microbe van het voetbal te pakken heeft moet de grootste voetbalexpo ter wereld, ‘Goal ! The Football Experience’ in de Nekkerhal zeker bezoeken. Dat is alvast de raad van alle voetbalfanaten die zaterdagnamiddag de expo bezochten en zelf ook tegen een bal trapten.

Het was zaterdagnamiddag zeker niet op de koppen lopen op de tentoonstelling, maar dat mag het ook niet zijn. “Het interessante multimedialuik maakt van deze tentoonstelling een zeer actieve expo en ervaringsgerichte beleving voor de bezoekers”, zegt persverantwoordelijke Peter Mariën van Benelive. “Ze worden immers niet alleen ondergedompeld in de historiek van het voetbal, maar kunnen bijvoorbeeld ook hun eigen ‘dream team’ samenstellen op de tablet die ze bij het binnenkomen overhandigd krijgen. Met hun sterrenelftal nemen ze het op het einde van hun bezoek op tegen de computer. En daar gaan de meeste zeer actief mee om. Daarvoor heb je ruimte nodig en daarom organiseren we deze tentoonstelling ook over een periode van tien weken.

Foto: Leo De Nijn

‘Goal! The Footbal Experience’ neemt de bezoekers mee op een boeiende trip door de meest legendarische momenten van het wereldvoetbal, plaatst hen er middenin en laat hen deze ervaren alsof ze er zelf bij waren. Het leerrijke en interactieve pad van de expo ligt dan ook bezaaid met unieke en originele items.

‘Goal! The Football Experience’, loopt nog tot en met 30 april in de Nekkerhal en is open van woensdag tot zondag van 10 tot 19u. www.goal-belgium.be