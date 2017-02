ASV Geel - FC Seraing, een match om vlug te vergeten

Geel - Speeldag 22 van eerste klasse amateur werd beslecht met 2 - 1 in het Leunenstadion. Geel werd in de eerste helft helemaal plat gespeeld.

Terwijl ASV in de heenmatch won in Seraing, had ASV vandaag geen antwoord op het alom tegenwoordige Seraing.

De wedstrijd begon wel in een aangename sfeer. De Cheerleaders hadden ook hun jongere zusjes bij en de jeugdspelertjes van Beekhoek zorgden mee voor een sfeervol onthaal. Na maanden inactief, werd vandaag ook voor het eerst Kenneth Kerckhofs terug opgesteld.

Een handvol supporters was meegereisd uit Seraing en ook Geelse supporters hadden vlaggen en trommel bij.

In de eerste speelminuten gingen twee serieuze doelkansen voor beide teams de mist in. Daarna nam Seraing het heft in handen. Het leek wel dat Geel met vijf spelers minder op het veld stond. Geel was niet aanspeelbaar, verloor vrijwel elke bal, zelfs doelman Lenaerts geraakte zijn bal niet kwijt. Hij moest een aantal keer de bal wegstampen omdat ook hij meteen aangevallen werd door de spelers van Seraing. Elke Geelse speler in balbezit, werd meteen door drie van Seraing belegerd.

Resultaat was dan ook terecht aan de rust 0 - 2. Rond speelminuut 70 leek Geel wakker te worden. Sam Vanaken kon uiteindelijk 1 - 2 maken. Maar het kalf was verdronken. Seraing blokkeerde het hele spel. Zij haalden alle trukken boven om tijd te rekken, vielen als echte rasacteurs om de haverklap zogezegd gekwetst neer, reclameerden voortdurend op alles en iedereen.... het was een zielig spektakel. Scheidsrechter De Prins gaf voor dat onsportief gedrag nog enkele gele kaarten en maande trainer Gregoire van Seraing aan tot kalmte. Niets hielp.

Er werd afgefloten met 1 - 2. Een wedstrijd om snel te vergeten. Zaterdag 4 maart 2017 trekt ASV naar SK Deinze. In de thuismatch werd het in oktober nog 5 - 1 voor Geel.

