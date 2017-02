Stress op school: wat vinden de scholieren zélf? “Soms geef ik het gewoon op”

De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) organiseerde zaterdag zijn Scholierencongres. Middelbare scholieren zochten naar oplossingen tegen schoolstress. Volgens een peiling van VSK bij 5964 scholieren, kampen 8 op de 10 scholieren met ‘veel’ tot ‘zeer veel’ stress op school. We vroegen een aantal Antwerpse scholieren op het congres of ze zelf stress op school ervaren, en wat ze ervan vinden.

Céline (18) is voorzitster van de Vlaamse Scholierenkoepel. Ze is zelf scholier, maar studeert via middenjury Latijn-Wiskunde.

“Ik weet niet of ik meer of minder stress heb nu ik middenjury doe dan dan ...