The Bootleg Sixties zet CC De Mol in vuur en vlam

Lier - Voor een trip 'down Memory Lane' moest je dit weekend in het Liers Cultureel Centrum zijn. The Bootleg Sixties, volgens Sir Elton John 'the best of their kind in the world', brachten met passie en vuur de legendarisch songs van de jaren zestig tot leven.

Karin Vermeulen (52) uit Vremde geniet van de nostalgische muziektrip. Of ze niet iets te jong is om zich een kind van de 'sixties' te noemen? "Mijn broer is tien jaar ouder. Hij liet me als tiener kennis maken met deze muziek. Deze avond brengt me terug naar mijn 'Jommekesjaren'. Geweldig!"