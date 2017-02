Heist wint zevende opeenvolgende thuiswedstrijd

Heist-op-den-Berg - Heist won zijn zevende opeenvolgende thuiswedstrijd, maar het kostte de nodige moeite. Vooral in de tweede helft had de thuisploeg het moeilijk. Toch kon Heist een nipte 1-0 voorsprong behouden en in blessuretijd nog uitlopen. De troepen van Karel Keleman naderen tot op één punt van het nummer vier Virton.

De eerste helft was een aangenaam kijkstuk waarin beide ploegen voluit hun kans gingen. Keleman sleutelde aan zijn basiself door Regnier, die uit schorsing kwam, meteen weer in de ploeg te droppen ten nadele van Nick Marchoul. Die zat zelfs niet eens in de wedstrijdselectie. Kansen dus, voor Heist maar zeker ook voor de bezoekers. Rond de twintigste minuut klommen de Heistenaren op voorsprong. Een heel mooi doelpunt. De aanval werd opgezet door Roel Grant, die bracht de bal bij Dethier. Zijn voorzet werd door Challouk aan de verste paal mooi in doel getrapt.

Net voor de rust pakte de doelman een stifter van Dethier. Heist kon die nipte voorsprong wel wettigen maar na de pauze moesten zij het overwicht aan Eisden laten. Toch konden de Limburgers van coach Guido Brepoels daar weinig voordeel uit puren. Eén grote kans, een schot van de ingevallen Odutayo werd door Niels Stroobants puik gered. Het was bibberen tot de laatste minuten voor Heist. In blessuretijd profiteerde Regnier na een hoekschop voor Eisden. Hij ontsnapte en trapte de bal in een open doel. 2-0 en zo zet Heist zijn sterke reeks verder. Bart Webers pakte zijn derde gele kaart. Hij mist de volgende wedstrijd over veertien dagen in Oosterzonen. De herstelde Ugo Nwadikwa begon op de bank. Bij Eisden werd het doel verdedigd door ex-RC Mechelen speler Lars Knipping.