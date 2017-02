Infrabel: “Bergingswerken ontspoorde trein in Leuven worden grote klus”

Brussel - Het zal een hele klus worden om de ontspoorde trein in Leuven weg te halen. Dat zegt woordvoerder Frédéric Petit van spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel. De voorbereidingen voor de berging zijn al begonnen. Het treinverkeer blijft verstoord.

Het onderzoek naar de ontsporing is volop bezig. Infrabel wacht op toestemming van het parket om de plaats van het ongeval te betreden en de gekantelde trein weg te halen. “Er zijn wel al voorbereidende werken begonnen”, zet Petit. “Zo wordt een tijdelijke weg aangelegd tussen de spoorwegberm en de Dijle. De berging belooft een hele klus te worden. We zullen ook een werkplatform moeten installeren voor hijskranen.”

Infrabel kan nog niet vooruitlopen op de timing van de werken, maar het is nu al duidelijk dat er nog een tijdje grote hinder zal zijn op het spoor rond Leuven. De schade is immers groot. Momenteel is de toestand ongewijzigd tegenover zaterdagavond. Dat wil zeggen dat er bijvoorbeeld nog geen treinen kunnen rijden tussen Leuven en Mechelen en Leuven en Aarschot. Daar rijden vervangbussen. Verder geldt een aangepaste dienstregeling.