Periode van wolken en regen breekt aan

We staan voor een week met veel bewolking en geregeld regen. Op woensdag en donderdag zal er ook een stevige wind staan, zo voorspelt het KMI. Het wordt wel vrij zacht.

Deze ochtend is het eerst mistig in het westen en het noordwesten, elders is het vrijwel helder. In de loop van de voormiddag neemt de bewolking toe vanaf de kust en krijgen we geleidelijk wat lichte regen, vooral in het noorden en het oosten van het land. In de namiddag zijn enkele buitjes mogelijk. De maxima liggen tussen 6 graden in Hoog-België en 10 graden in Laag-België. De wind waait matig uit zuidzuidwest, ruimend naar west tot westnoordwest.

Zondagavond regent het nog in de gebieden ten zuiden van Samber en Maas. Elders is het dan droog met opklaringen. Tijdens de nacht neemt de bewolking echter opnieuw toe en mogelijk valt er tegen de ochtend al een spatje regen aan de kust. De minima liggen tussen 2 en 8 graden. De wind waait zwak tot matig uit de westelijke sector en wordt later matig uit zuidzuidwest.

Maandag wordt het in de loop van de dag zwaarbewolkt met soms lichte regen of motregen vanaf het noordwesten. Maandagnacht blijft het regenachtig. De maxima schommelen tussen 5 en 8 graden in de Ardennen en tussen 9 en 12 graden elders. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan zee is hij soms vrij krachtig uit west tot zuidwest.