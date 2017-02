Boechout - In een parkeergarage onder een appartementsgebouw aan de Provincialesteenweg in Boechout ontstond voorbije nacht een brand in een auto. Al snel zat de rook in heel het gebouw.

De brandweer had het vuur heel snel onder controle, maar de rook gaf heel wat hinder. Ook in het woongedeelte boven. Eén bewoner is naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging.