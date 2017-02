Werken aan kruispunt Putsesteenweg van start vanaf 6 maart

Kalmthout - Vanaf maandag 6 maart start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met werken aan het kruispunt van de Putsesteenweg (N111) met de Max Temmermanlaan in Kalmthout. Het kruispunt wordt volledig heraangelegd en veiliger gemaakt. De werken zullen ongeveer vier maanden duren.

Het T-kruispunt van de Putsesteenweg met de Max Temmermanlaan ligt in een bocht. Dat maakt de N111 onveilig. "De meeste ongevallen die hier gebeuren zijn het gevolg van overdreven snelheid", zegt het Agentschap Wegen en Verkeer. "Het nieuwe ingerichte kruispunt wordt aangelegd met middengeleiders die het verkeer moeten afremmen. Een afslagstrook naar de Max Temmermanlaan zorgt voor een vlottere doorstroming van het doorgaand verkeer. Aan de zijkanten komen fietspaden die onder andere aansluiten aan het fietspad richting de toegang van de Kalmthoutse Heide."

Werken in twee fasen

De werken worden in twee fasen uitgevoerd. De fasering van de werken is zo opgesteld dat verkeer maximaal mogelijk blijft. Voorafgaand worden er wel nog voorbereidende werken uitgevoerd.

Tijdens de voorbereidende fase (6 maart - 13 maart) wordt er een tijdelijke werfweg aangelegd om verkeer tijdens de werken steeds doorgang te kunnen geven. In fase 1 (13 maart - begin mei) wordt er gewerkt aan de zuidkant van het kruispunt (kant Max Temmermanlaan) en vervolgens in fase 2 (begin mei - begin juli) aan de noordkant van het kruispunt.

Verkeershinder

Tijdens de volledige duur van de werken blijft verkeer op de Putsesteenweg meestal in beide richtingen mogelijk. Bij sommige werkzaamheden (bv. aanbrengen van asfalt of het plaatsen van riolering) is dit niet mogelijk en wordt de Putsesteenweg afgesloten (maximum enkele dagen).

Ter hoogte van de werfzone wordt het verkeer beurtelings geregeld met behulp van tijdelijke verkeerslichten. Doorgaand zwaar verkeer volgt tijdens de werken een omleiding via de N11 en de N122. De Max Temmermanlaan wordt afgesloten voor de volledige duur van de werken. Het verkeer van en naar de Max Temmermanlaan gaat dan via de Canadezenlaan. De bussen van De Lijn blijven steeds het gewone traject via de N111 volgen.