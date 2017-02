Waarom kartels zeker geen garantie op succes zijn

Groen wil het kartel met sp.a in Gent voortzetten, ondanks de problemen waarin de socialisten zich bevinden. Ook in Antwerpen denken Groen en rood na over de beste vorm van samenwerking om volgend jaar de N-VA van Bart De Wever te bestrijden. Dat is geen simpele denkoefening, want een kartel kan grote gevaren inhouden.

Dinsdag was in de aflevering van Wissel van de Macht, de uitstekende serie van Marc Van de Looverbosch op Canvas, te zien hoe wijlen Steve Stevaert in het begin van deze eeuw droomde van een groot progressief ...