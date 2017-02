Sam Van Rossom met Valencia in finale Copa del Rey

Belgian Lion Sam Van Rossom (7 punten, 4 rebounds, 6 assists) heeft zich met Valencia in Vitoria geplaatst voor de finale van de Copa del Rey. In de halve finale won Valencia met 67-76 van Barcelona.

In de finale wacht zondag (18u30) Real Madrid (103-99 winst tegen Baskonia). Vrijdag had Sam Van Rossom (8 punten, 1 rebounds, 7 assists) in de kwartfinale met Valencia met 88-72 van Gran Canaria gewonnen. In de Copa Italia in Rimini werd Belgian Lion Retin (2 rebounds, 1 assist) met Avellino in de kwartfinale en door Sassari uitgeschakeld: 68-69.